FBI a făcut un apel la public, pe Twitter, în limba ucrainană, pentru informații despre infractorii cibernetici ruși care vizează Statele Unite și partenerii săi din sectorul privat.

Statele Unite au dezvăluit pe 25 martie că au pus sub acuzare patru hackeri ruşi care au legături cu guvernul de la Moscova, pentru atacuri comise între 2012 şi 2018 împotriva a sute de entităţi din sectorul energetic din întreaga lume.

FBI appealing to the public in Ukrainian for info about Russian cybercriminals targeting the United States and "partners in the private sector." https://t.co/0z6zD1w29T