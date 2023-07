Putin, deranjat că femeile aleg cariera în loc să fie mame. Cum vor autoritățile să compenseze fuga rușilor din țară din cauza războiului

Ministrul rus al Sănătății a declarat că tendința ca femeile să acorde prioritate educației și carierei, în loc să fie mame, este o practică ”nepotrivită”.

Marți, în timpul unui discurs pe care l-a susținut în Duma de Stat, ministrul Mihail Murașko a criticat mentalitatea care predomină în societate conform căreia o femeie ar trebui să studieze mai întâi, să-și construiască o carieră și să-și asigure o independență financiară înainte de a lua în considerare să-și întemeieze o familie.

”În consecință, apar multe probleme: infertilitate, avort spontan, fertilizare in vitro. Se reduce timpul pentru nașterea celui de-al treilea sau al patrulea copil”, a declarat ministrul, potrivit The Moscow Times.

El a conchis că ”situația ar trebui revizuită.”

Speaking to the State Duma on Tuesday, Russian Health Minister Mikhail Murashko called on the state to do more to urge women to give birth earlier in life and put their careers off until later. Here’s what he said, with subtitles. pic.twitter.com/gAPDzIWVcT