Ocupanții ruși transformă clădirea Filarmonicii din orașul Mariupol într-un tribunal. În locul boxelor vor fi amplasate cuști, în care vor fi băgați acuzații.

Informația a fost făcută publică de Anton Gerascenko, consilier la Ministerul de Interne de la Kiev.

”Rușii transformă Filarmonica Mariupol într-o închisoare. Pe lângă cuști, aceștia construiesc un buncăr-garaj special pentru a primi vagoane care vor transporta prizonierii ucraineni. Această structură este construită exclusiv cu un singur scop - tribunal”, a scris el pe Twitter.

Russians are turning the Mariupol Philharmonic into a prison. In addition to the cages, they are building a special bunker-garage to receive paddy wagons that will transport Ukrainian prisoners. This structure is being built exclusively for one purpose - the "tribunal". pic.twitter.com/BbuANpdYzk