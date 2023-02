Finlanda a început ridicarea gardului la granița cu Rusia. Pe ce lungime se va întinde FOTO

Finlanda a început marţi, 28 februarie, construcţia unui gard metalic de-a lungul unei părţi a frontierei cu Rusia, relatează AFP.

Decizia privind ridicarea gardurilor a fost luată după invazia rusă în Ucraina, în contextul în care, în prezent, frontiera finlandeză este securizată în prezent cu bariere de lemn, menite să împiedice deplasarea vitelor.

Este vorba despre un proiect-pilot, situat la trei kilometri de oraşul Imatra, în sud-estul Finlandei.

Finland started to build a fence on the border with Russia

According to Yle, a three-kilometer section of Russian-Finnish border near Imatra border crossing, a fence three meters high will be built. Barbed wire will be put on top of it.https://t.co/eEnH6GbUYm