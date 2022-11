Fiul de 15 ani al lui Kadîrov poartă un ceas de 1,4 milioane de dolari. Unde a fost făcută fotografia FOTO

Adam Kadîrov, unul dintre fiii liderului cecen Ramzan Kadîrov, a fost fotografiat în timp ce purta un ceas în valoare de peste 1,4 milioane de dolari.

Imaginea care a fost distribuită de Nexta a fost publicată inițial pe contul de Instagram al echipei lui Aleksei Navalnîi, cunoscutul opozant al președintelui rus, potrivit stirileprotv.ro

Adam Kadîrov, în vârstă de 15 ani, s-a fotografiat cu ceasul respectiv la mână la 23 octombrie, în Dubai, alături de luptătorul MMA cecen, Abdurakhman Dudaev.

Kadyrov's 15-year-old son wears a watch worth almost $1.5 million

The Audemars Piquet watch of the Royal Oak collection, which is visible on Adam Kadyrov's hand, was identified by Anti-Corruption Foundation investigator Oleg Yemelyanov. The watch is encrusted with diamonds. pic.twitter.com/21dz0SiFv0