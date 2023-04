Fiul purtătorului de cuvânt al lui Putin confirmă că s-a alăturat grupării Wagner în Ucraina, nu armatei: ”Tata e mândru de mine” FOTO

Fiul purtătorului de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, susține că a luptat pe frontul din Ucraina, sub un pseudonim, în cadrul grupării Wagner.

Informația a fost făcută publică inițial de liderul grupării de mercenari, Evgheni Prigojin.

Nikolai Peskov, în vârstă de 33 de ani, susține că a luptat la artilerist, potrivit Komsomolskaia Pravda.

”Când am luat decizia de a mă alătura operațiunii militare speciale, nu știam ce să fac. Mai ales că, atunci când a început totul, nu existau atât de multe informații ca acum. Deci da, a trebuit să-l întreb pe tatăl meu. L-am întrebat cum pot să intru în legătură cu compania militară privată și m-a ajutat cu asta”, a spus fiul purtătorului de cuvânt al Kremlinului.

