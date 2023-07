Un fost campion mondial a murit pe frontul din Ucraina. Denis Boreiko avea doar 34 de ani FOTO

Scrimerul ucrainean Denis Boreiko a fost ucis pe front, în timp ce își apăra țara de invadatorii ruși.

Anunțul a fost făcut de clubul Liberte Dnipro, la care sportivul în vârstă de doar 34 de ani era legitimat. Potrivit sursei citate, tânărul a murit pe 3 iulie, fiind înmormântat zece zile mai târziu.

Despre decesul acestuia a scris și Anton Gheraşcenko, consilierul ministrului de Interne al Ucrainei.

”Din primele zile ale invaziei ruse pe scară largă din februarie, Denis a ajutat armata ucraineană şi apărarea teritorială la Dnipro, iar în martie 2022 s-a alăturat în mod voluntar Forţelor Armate ale Ucrainei”, a scris oficialul de la Kiev, amintind că acesta a fost campionul mondial şi european de juniori, precum şi un maestru al sporturilor de clasă internaţională.

