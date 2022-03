Fostul premier britanic David Cameron, la volanul unui camion plin cu donații pentru ucraineni FOTO

Fostul prim-ministru britanic David Cameron se află în drum spre Polonia pentru a livra donații refugiaților ucraineni.

Într-o serie de postări pe Twitter, fostul lider conservator a dezvăluit că este la volanul unui camion cu alimente și alte lucruri donate pentru refugiații ucraineni. Acesta a precizat că vehicului este plin cu "de toate, de la scutece la produse sanitare, haine călduroase și truse de prim-ajutor”, potrivit BBC.

Another very early start this morning. Great to be doing this with the amazing Rizvana Poole - a Labour town Councillor from Chipping Norton. It’s a cross party effort! pic.twitter.com/R3qeS5UcCF