Un fost pușcaș marin american a fost ucis în Ucraina. Tânărul de doar 26 de ani supraveghea evacuarea civililor din Bahmut FOTO

Cooper „Harris” Andrews, un fost pușcaș marin american care a mers ca voluntar să lupte alături de ucraineni, a fost ucis la periferia orașului Bahmut.

Fostul pușcaș marin, în vârstă de doar 26 de ani, a fost lovit de un mortier, cel mai probabil pe 19 aprilie, potrivit mamei sale și colegilor, relatează SkyNews.

El a fost ucis pe așa-numitul ”Drum al Vieții”, o rară cale de acces în Bahmut, folosită de armata ucraineană pentru a-și aproviziona forțele și pentru a evacua civilii.

Grupul de activiști Comitetul de Rezistență, pentru care a lucrat soldatul americanul, a transmis că acesta a murit în timp ce încerca să ajute civilii să părăsească orașul.

I’m very sad to say this, but one of the @PopularFront_ community has been killed fighting in Ukraine. Cooper ‘Harris’ Andrews, 26, was a long time PF supporter and part of our Discord. He was a former US Marine and lifelong leftist organiser. He was killed in Bakhmut. pic.twitter.com/ZdNIzRlXdw