Fost șef al spionilor români: ”Rusia vede apropierea culturală drept o legătură ce trebuie restaurată, Ucraina - ca pe o capcană din care trebuie să scape”

Fostul șef al spionilor români, generalul (r) Silviu Predoiu explică ura viscerală dintre ruși și ucraineni plecând de la metoda de comparație culturală a statelor, idee dezvoltată de psihologul olandez Geert Hofstede.

”Acest mecanism care măsoară diferențele și asemănările dintre societăți pe baza unor valori fundamentale, fără a fi un instrument perfect, oferă o cheie de interpretare extrem de utilă pentru înțelegerea conflictelor internaționale”, susține Silviu Predoiu, dost prim-adjunct al directorului SIE între 2005 și 2018 și director interimar al Serviciului de Informații Externe în mai multe rânduri.

În opinia generalului, ”analiza pe baza acestui model arată ceva surprinzător pentru mulți”: Rusia și Ucraina ”împărtășesc, cu mici diferențe, aproape același profil cultural. Tocmai această apropiere face ca războiul să fie atât de crud”.

”În istorie, ”războaiele fratricide” – cele purtate între națiuni apropiate cultural – au fost mereu cele mai nemiloase. Motivul este simplu: fiecare parte îl percepe pe celălalt nu doar ca pe un adversar, ci ca pe un trădător al valorilor comune. Când cineva care îți seamănă îți contestă identitatea, conflictul devine visceral, iar compromisul aproape imposibil. (...)

În logica Moscovei, diferențele politice dintre cele două state nu sunt doar divergențe de viziune, ci trădări intolerabile. Retorica lui Putin despre ”reintegrarea” Ucrainei se bazează exact pe această percepție: Ucraina nu este văzută ca un stat străin, ci ca o parte a aceluiași univers cultural, care trebuie ”recuperată” cu orice preț.

Ads

Astfel, violența extremă a acestui război nu este doar un instrument strategic, ci și expresia unei dorințe de a reface ordinea percepută ca naturală. Privită dinspre Ucraina, apropierea culturală nu este o punte, ci o povară istorică. Pentru Ucraina, diferențele politice nu sunt o ”trădare”, ci o încercare de emancipare, de afirmare a unei identități proprii. Rusia vede apropierea ca pe o legătură ce trebuie restaurată, Ucraina o percepe ca pe o capcană din care trebuie să scape”, mai explică generalul.

În opinia acestuia, Rusia și Ucraina sunt ”doi ”frați culturali”” care ”se distrug reciproc, fiecare considerându-l pe celălalt un trădător”.

”Vecinii apropiați, care înțeleg foarte bine realitatea ucraineană, aleg să păstreze distanța. În schimb, Occidentul îndepărtat, care înțelege cel mai puțin, devine cel mai pasionat susținător al unei cauze pe care o percepe simbolic, nu realist.

Această abordare poate ajuta pe cei deschiși la o discuție obiectivă, dincolo de lozinci și ștampile, în înțelegerea paradoxurilor actuale, arătând totodată că, în relațiile internaționale, cultura contează la fel de mult ca geopolitica sau economia”, susține generalul român.

Ads