Fost șef al spionilor români: ”Rusia vede apropierea culturală drept o legătură ce trebuie restaurată, Ucraina - ca pe o capcană din care trebuie să scape”

Autor: Silvia Salcie
Sambata, 13 Septembrie 2025, ora 09:29
529 citiri
Fost șef al spionilor români: ”Rusia vede apropierea culturală drept o legătură ce trebuie restaurată, Ucraina - ca pe o capcană din care trebuie să scape”
Bloc distrus în Kiev, Ucraina Foto: X/@ZelenskyyUa

Fostul șef al spionilor români, generalul (r) Silviu Predoiu explică ura viscerală dintre ruși și ucraineni plecând de la metoda de comparație culturală a statelor, idee dezvoltată de psihologul olandez Geert Hofstede.

”Acest mecanism care măsoară diferențele și asemănările dintre societăți pe baza unor valori fundamentale, fără a fi un instrument perfect, oferă o cheie de interpretare extrem de utilă pentru înțelegerea conflictelor internaționale”, susține Silviu Predoiu, dost prim-adjunct al directorului SIE între 2005 și 2018 și director interimar al Serviciului de Informații Externe în mai multe rânduri.

În opinia generalului, ”analiza pe baza acestui model arată ceva surprinzător pentru mulți”: Rusia și Ucraina ”împărtășesc, cu mici diferențe, aproape același profil cultural. Tocmai această apropiere face ca războiul să fie atât de crud”.

”În istorie, ”războaiele fratricide” – cele purtate între națiuni apropiate cultural – au fost mereu cele mai nemiloase. Motivul este simplu: fiecare parte îl percepe pe celălalt nu doar ca pe un adversar, ci ca pe un trădător al valorilor comune. Când cineva care îți seamănă îți contestă identitatea, conflictul devine visceral, iar compromisul aproape imposibil. (...)

În logica Moscovei, diferențele politice dintre cele două state nu sunt doar divergențe de viziune, ci trădări intolerabile. Retorica lui Putin despre ”reintegrarea” Ucrainei se bazează exact pe această percepție: Ucraina nu este văzută ca un stat străin, ci ca o parte a aceluiași univers cultural, care trebuie ”recuperată” cu orice preț.

Astfel, violența extremă a acestui război nu este doar un instrument strategic, ci și expresia unei dorințe de a reface ordinea percepută ca naturală. Privită dinspre Ucraina, apropierea culturală nu este o punte, ci o povară istorică. Pentru Ucraina, diferențele politice nu sunt o ”trădare”, ci o încercare de emancipare, de afirmare a unei identități proprii. Rusia vede apropierea ca pe o legătură ce trebuie restaurată, Ucraina o percepe ca pe o capcană din care trebuie să scape”, mai explică generalul.

În opinia acestuia, Rusia și Ucraina sunt ”doi ”frați culturali”” care ”se distrug reciproc, fiecare considerându-l pe celălalt un trădător”.

”Vecinii apropiați, care înțeleg foarte bine realitatea ucraineană, aleg să păstreze distanța. În schimb, Occidentul îndepărtat, care înțelege cel mai puțin, devine cel mai pasionat susținător al unei cauze pe care o percepe simbolic, nu realist.

Această abordare poate ajuta pe cei deschiși la o discuție obiectivă, dincolo de lozinci și ștampile, în înțelegerea paradoxurilor actuale, arătând totodată că, în relațiile internaționale, cultura contează la fel de mult ca geopolitica sau economia”, susține generalul român.

"Nu cred că Moscova este împotrivă ca Moldova să devină membră a UE". Declarație surprinzătoare a unui angajat al agenției de presă Tass la Chișinău
"Nu cred că Moscova este împotrivă ca Moldova să devină membră a UE". Declarație surprinzătoare a unui angajat al agenției de presă Tass la Chișinău
Pe 28 septembrie, în Republica Moldova au loc alegeri parlamentare. Majoritatea moldovenilor își doresc ca țara lor să meargă pe drumul către Europa și să intre în UE. Singurii care s-ar...
Cutremur de 7,4 sâmbătă dimineață în estul extrem al Rusiei. Epicentrul, la doar 111 km de baza de submarine nucleare Rybachy VIDEO FOTO
Cutremur de 7,4 sâmbătă dimineață în estul extrem al Rusiei. Epicentrul, la doar 111 km de baza de submarine nucleare Rybachy VIDEO FOTO
Un cutremur puternic cu magnitudinea de 7,4 a lovit sâmbătă dimineață, 13 septembrie, în apropierea coastei de est a regiunii Kamchatka din Rusia, a raportat U.S. Geological Survey....
#razboi Rusia Ucraina, #ura, #Silviu Predoiu, #Rusia, #diferente , #Razboi Ucraina
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
Prima decizie luata de Novak Djokovic, dupa ce a fost numit "tradator" in Serbia si s-a mutat in alta tara
OrangeSport.ro
Ioan Andone poate face pasul in Superliga! "Voi face parte din noua societate". Clubul de traditie produce schimbarea si a "depus toate actele"
Adevarul.ro
De ce se urasc visceral rusii si ucrainenii? Un fost sef al spionilor romani explica paradoxul care le scapa altor analisti

Ep. 128 -Și-au crescut salariile cu 40%

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Imigrant fără forme legale, ucis de poliție în Chicago. A încercat să scape de arestare
  2. Incendiu la Penitenciarul Găești. Deținuții și personalul au fost evacuați. Unde a izbucnit focul
  3. "Nu cred că Moscova este împotrivă ca Moldova să devină membră a UE". Declarație surprinzătoare a unui angajat al agenției de presă Tass la Chișinău
  4. Fost șef al spionilor români: ”Rusia vede apropierea culturală drept o legătură ce trebuie restaurată, Ucraina - ca pe o capcană din care trebuie să scape”
  5. Ce fac consumatorii de droguri pentru a-și asigura rația zilnică. Medic: "Un tânăr a vândut carnea din congelator pentru o doză"
  6. Franța, în derivă. Ratingul de credit suveran, retrogradat de Fitch la cel mai mic nivel atribuit vreodată. Fostul premier dă vina pe "elitele" care "resping adevărul"
  7. Boeing riscă o amendă de 3,1 milioane de dolari. Administrația Federală a Aviației din SUA acuză compania aeriană de încălcări grave și repetate ale regulilor de siguranță
  8. Cutremur de 7,4 sâmbătă dimineață în estul extrem al Rusiei. Epicentrul, la doar 111 km de baza de submarine nucleare Rybachy VIDEO FOTO
  9. Restricții de circulație în weekend în București. Rutele ocolitoare anunțate de Brigada Rutieră a Capitalei
  10. La 18 ani, asasinul lui Charlie Kirk avea în față un viitor strălucit. Cine este, de fapt, Tyler Robinson? Cum a ajuns, în 4 ani, să fie cel mai detestat om din America