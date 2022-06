Președintele Franței, Emmanuel Macron, a anunțat joi, 30 iunie, un nou ajutor militar pentru Ucraina.

Macron a scris, într-un mesaj postat pe Twitter, că la Summitul NATO de la Madrid, aliații au decis, în unanimitate, să intensifice sprijinul economic, umanitar și militar pentru Ucraina.

”Aliații își asumă responsabilitățile”, a mai scris liderul Franței.

France will deliver swiftly equipment Ukraine needs to defend itself, including 6 more Caesar howitzers and a significant number of armoured vehicles. France, the allies and European partners are and will be there.