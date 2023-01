Preşedintele francez Emmanuel Macron i-a transmis miercuri, 4 ianuarie, omologului său ucrainean Volodimir Zelenski, în cursul unei convorbiri telefonice, că Franţa va livra Ucrainei ”tancuri uşoare de luptă”, relatează AFP, citând surse de la Palatul Elysee.

”Preşedintele a dorit să amplifice acest ajutor militar deja oferit Kievului acceptând să livreze tancuri uşoare de luptă AMX-10 RC”, a anunţat preşedinţia franceză.

”Este prima oară când tancuri de concepţie occidentală vor fi furnizate forţelor armate ucrainene”, mai precizează Palatul Elysee, la finalul convorbirii telefonice între cei doi şefi de stat.

Numărul de tancuri şi termenul la care acestea vor livrate nu au fost precizate.

Emmanuel Macron, potrivit Parisului, care l-a reasigurat pe Volodimir Zelenski de ”sprijinul neclintit al Franţei până la victorie”, a dorit ”să demonstreze perenitatea şi continuitatea” ajutorului militar francez.

AMX-10 RC sunt tancuri uşoare, pe roţi şi nu pe şenile, deci foarte mobile, ”într-adevăr vechi, dar performante”, a declarat un consilier. În cadrul armatei terestre franceze, acest sistem va fi treptat înlocuit cu Jaguar.

Miniştrii apărării francez şi ucrainean vor avea un schimb de opinii cât mai curând pentru a defini modalităţile acestor livrări, atât în ceea ce priveşte termenul livrării, cât şi a numărului de tancuri, a precizat pentru AFP Ministerul Apărării francez.

Agreed with @EmmanuelMacron on further cooperation to significantly strengthen 🇺🇦 air defense and other defense capabilities. We also agreed to work on the implementation of #PeaceFormula. Thank you friend! Your leadership brings our victory closer. 2/2