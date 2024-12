Putin s-a dat de gol singur și confirmă bănuielile occidentale. Racheta cu care amenință Ucraina și Vestul este doar de propagandă VIDEO

Vladimir Putin s-a dat de gol singur și a dat dreptate analiștilor din Occident, fără să vrea. În fața șefilor din Armată, a declarat că rachete Oreșnik, folosită împotriva Ucrainei, nu este încă în producția de serie. Luna trecută a spus fix invers, că arma este deja în producție.

Președintele rus a ținut un discurs în fața cabinetul director al Ministerului rus al Apărării, un eveniment anual de trecere în revistă a reușitelor din anul care se încheie. Putin a vorbit și de rachete balistică cu rază medie folosită de Rusia împotriva Ucrainei.

„Cea mai recentă armă nouă din Rusia este sistemul de rachete cu rază medie de acțiune Oreșnik. În noiembrie, ca răspuns la loviturile pe teritoriul țării noastre folosind arme occidentale, a fost folosită cu succes. O rachetă balistică cu armament hipersonic non-nuclear a fost folosită. În viitorul apropiat, producția în serie a unor astfel de sisteme ar trebui să fie asigurată pentru a proteja securitatea Rusiei și a aliaților noștri, iar acest lucru se va face”, a spus Putin, citat de cotidianul Izvestia.

Afirmația sigur a provocat confuzie celor din sală pentru că tot Putin a anunțat, luna trecută, că racheta Oreșnki, adică Alunul, este deja în producția de serie.

„Avem mai multe exemplare gata de folosit. (...) Producția de serie a Oreșnik a început” a afirmat Putin într-un discurs de la reuniunea CSTO (n.red. pseudo-NATO, format din foste republici URSS) de la 28 noiembrie.

Gafa lui Putin a fost observată și de Anton Gerașcenko, oficial ucrainean cu mulți urmăritori pe Twitter.

Putin on November 28: "Serial production of the Oreshnik complex has already begun".

Putin on December 16: "Serial production of the Oreshnik complex will begin soon". https://t.co/muIfXP3BX5 pic.twitter.com/MZjtY53j8l