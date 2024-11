General nord-coreean, rănit de ucraineni în Kursk. Rachete Storm Shadow au lovit comandamentul unde se ascundea

Un general nord-coreean a fost rănit într-un atac ucrainean asupra regiunii Kursk, a informat joi Wall Street Journal, citând oficiali occidentali anonimi.

Ucraina a lansat miercuri cel puțin 10 rachete Storm Shadow furnizate de Marea Britanie asupra domeniului Maryino, un loc situat la aproximativ 32 de kilometri (20 de mile) de linia frontului în regiunea Kursk, au declarat oficiali occidentali și ucraineni.

Se pare că proprietatea găzduia un post de comandă al armatei ruse și un centru de comunicații, generali nord-coreeni fiind prezenți acolo când rachetele au lovit, potrivit presei ucrainene.

