Mai mulți oficiali ucraineni au anunțat marți, 11 iulie, că General locotenentul Oleg Ţokov a fost ucis în apropierea oraşului Berdiansk, ocupat de ruşi, în sudul regiunii Zaporojie, relatează CNN.

„Raportăm că astăzi, în zona Berdiansk, generalul-locotenent rus Ţokov Oleg Iurievici a fost ucis”, a declarat Petro Andriuşcenko, consilier al primarului ucrainean al Mariupolului, Vadim Boicenko. Primarul nu locuieşte în prezent în Mariupol, care se află sub control rusesc.

„În septembrie 2022, Ţokov fusese deja rănit, dar a supravieţuit”, a spus Andriuşcenko, adăugând că acum moartea comandantului rus „este un fapt”.

