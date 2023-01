Decizia Germaniei de a trimite Ucrainei tancuri Leopard a fost salutată de Uniunea Europeană, în special de Polonia și țările baltice, care au sprijinit constant ajutorul militar acordat Kievului.

Premierul Poloniei, Mateusz Morawiecki, a mulțumit public cancelarului german, Olaf Scholz.

”Decizia de a trimite tancuri Leopard în Ucraina este un pas mare pentru a opri Rusia”, a scris el pe Twiiter.

Thank you @Bundeskanzler Olaf Scholz. The decision to send Leopards to Ukraine is a big step towards stopping Russia. Together we are stronger.