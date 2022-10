Un drum avariat de obuzele rusești în orașul ucrainean Dnipro a fost reparat într-o singură zi, potrivit primarului Boris Filatov.

Orașul Dnipro s-a aflat printre zonele atacate cu rachete rusești luni, 10 octombrie.

Potrivit imaginilor postate pe Facebook, pe strada Kalinova s-a format un un crater imens în urma exploziei unei rachete.

”Am lucrat toată noaptea cu dinții scrâșniți”, a scris edilul în anunțul făcut pe pagina de socializare. Potrivit lui Filatov, drumul a fost reparat, au fost repuse indicatoarele rutiere, zona a fost curățată și rețeaua de electricitate, refăcută.

Primarul le-a mulțumit lucrătorilor care au muncit toată noaptea.

”Subordonaților mei, drumarilor și muncitorilor - plecăciune.

”Vom restabili totul și vom reconstrui totul. Dar ura noastră va dăinui timp de secole”, a adăugat primarul, potrivit Adevărul.

Într-o înregistrare video publicată pe Twitter se poate vedea și momentul exploziei care a provocat craterul de pe strada Kalinova.

#Dnipro this morning. #Russia Attacks in the downtown. People documented on their way to work pic.twitter.com/2UdOdFVzb3