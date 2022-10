”Le mulțumim și românilor”. Liderul mercenarilor Wagner susține că ar avea mai multe centre de recrutare în Europa

Omul de afaceri rus, Evgheni Prigojin, care este și fondatorul grupului paramilitar Wagner, a susținut că are în Europa un număr uriaș de centre de recrutare.

Prigojin, cunoscut și ca ”bucătarul lui Putin”, a mai spus că un centru important de recrutare se află în Cehia și le-a mulțumit europenilor care s-au alăturat grupării.

Informația a fost postată pe Twitter de site-ul War Translated, care a preluat-o de pe un canal de știri ceh pe Telegram, neCT24.

Potrivit lui Dmitri, fondatorul site-ului, Prigojin a fost întrebat de administratorii contului de Telegram despre un reportaj difuzat de una dintre televiziunile din Cehia care afirma că mercenarii Wagner efectuează recrutări în această țară.

”Da, într-adevăr, avem un număr uriaș de centre de recrutare în Republica Cehă. În general, vreau să notez că cetățenii Republicii Cehe luptă perfect în rândurile grupului Wagner. Și sunt foarte mândri că sunt singurii dintre acei europeni care muncesc cu armele în mână pentru a proteja interesele Federației Ruse”, a afirmat Prigojin.

El a adăugat că ”cehii sunt cu adevărat coloana vertebrală a unor unități Wagner”, susținând că în cadrul grupării ar activa un batalion format din cehi numit ”Švejk”, după personajul din cunoscutul roman satiric ”Peripețiile bravului soldat Švejk”, al autorului Jaroslav Hašek.

Prigozhyn, answering a question from an obscure "Czech" TG channel, claims there's a "huge number" of Wagner recruitment centres in the Republic, and Czechs are the backbone of some Wagner units, and that there are many other Europeans fighting in his PMChttps://t.co/CNTtqh21Y2 pic.twitter.com/dbe15v088q