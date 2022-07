Un nou videoclip cu momentul atacului cu rachete din Viniția a fost făcut public pe rețelele de socializare.

Jurnalistul Hristo Grozev, care conduce grupul internațional de investigații Bellingcat, transmite că videoclipul pare autentic.

”Peisajul pătrat și poziția bicicletelor se potrivesc cu cele ale videoclipurilor publicate anterior”, notează acesta în mesajul postat pe Twitter.

