Primele imagini cu noua dronă militară a Iranului, pe care ar putea-o folosi rușii în Ucraina: ”Pregătiți-vă adăposturile” VIDEO

Iranul a prezentat marți, 22 august, imagini cu noua dronă militară pe care a construit-o. Potrivit presei locale, drona are o rază și o durată de zbor îmbunătățite și poate transporta o cantitate mai mare de exploziv, relatează Reuters.

Drona „Mohajer-10” are o rază de acțiune de 2.000 km și poate zbura până la 24 de ore. În plus, poate transporta o încărcătură explozivă de până la 300 de kilograme, dublă față de capacitatea dronei „Mohajer-6”, predecesoarea sa.

În videoclipul prezentat de presa iraniană, drona apare alături de alte echipamente militare. De asemenea, este transmis mesajul ”pregătiți-vă adăposturile”, scris în ​​ebraică și în persană.

⚡️Iran presented a new Mohajer-10 drone with a payload of up to 300 kg, a flight altitude of 7 km and a flight time of up to 24 hours. pic.twitter.com/ZSkVtAY8vh