Lingouri de aur, arme, peruci și bani. Presa rusă a publicat imagini de la percheziția casei lui Prigojin din Sankt Petersburg

Lingouri de aur, arme, peruci şi dolari apar în imaginile de la percheziţia casei de lux a liderului grupării paramilitare Wagner, Evgheni Prigojin, din Sankt Petersburg. Perchezițiile au avut loc în timpul rebeliunii membrilor grupării, de pe 23 iunie.

În casă s-a găsit şi o poză cu capete tăiate şi un buzdugan uriaş de metal pe capul căruia scrie ”în caz de negocieri importante”.

The question is, what's inside the black bags? Is it Bieber and Dolik? https://t.co/qqYP49WB0o pic.twitter.com/x6unGiZobr

Aceste imagini difuzate de presă începând de miercuri - în mod vizibil realizate de către forţe de ordine - arată o casă de lux uriaşă, cu piscină, o sală de informatică şi un loc de rugăciune, între altele, dar şi un elicopter ”parcat” în grădina din spate.

Yevgeny Prigozhin palace raided: Police find a closet full of WIGS plus gold bars, an alligator, guns... and a photo of the severed heads of his enemies among the riches in humiliated Wagner PMC chief's St Petersburg mansion while he is exiled in Belarus https://t.co/NA9idAEvh7 pic.twitter.com/354ysuUoZI