Ucrainenii au trecut din nou luni, 10 octombrie, prin momente de groază, după ce Rusia a lansat zeci de rachete asupra Kievului și a altor orașe.

Anton Gerașcenko, consilier al ministrului ucrainean de Interne, a postat pe Twitter o filmare emoționantă cu mai mulți copii care cântă imnul țării într-o sală amenajată la subsolul școlii din Kiev, unde s-au adăpostit de bombardamente.

Children in Kyiv sing Ukrainian anthem in the shelter during massive Russian rocket strikes before classes begin. pic.twitter.com/xkjTIgOB7h