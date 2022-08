Incendiu la un depozit de muniții din Rusia, în apropierea graniței cu Ucraina. Locuitorii din două sate au fost evacuați VIDEO

Locuitorii din două sate aflate în sudul Rusiei, lângă frontiera cu Ucraina, au fost evacuaţi joi, 18 august, după ce un depozit de muniţii din apropiere a luat foc, transmite Reuters.

Viaceslav Gladkov, guvernatorul regiunii Belgorod, a afirmat într-un comunicat că serviciile de urgenţă investighează cauza incendiului produs în apropierea aşezărilor Tomonovo şi Soloti, la 15 km de Ucraina. El a transmis că nu s-au înregistrat victime și nu a dat alte detalii.

This Russian ammunition warehouse in #Belgorod continues to burn tonight. Smoke plume can be seen for miles.

pic.twitter.com/m5pLQtVpf0