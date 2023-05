Al doilea incendiu la o rafinărie de petrol din Krasnodar. Rușii dau vina pe ucraineni VIDEO

Un atac cu drone asupra rafinăriei de petrol Ilski, din sudul Rusiei, a provocat un nou incendiu, fiind a doua zi la rând când se întâmplă un astfel de incident la respectiva unitate, a anunţat vineri, 5 mai, agenţia de presă TASS, citând serviciile de urgenţă.

”La 5 mai, la ora 08:50, a fost primit un mesaj despre incendiul de la rafinăria Ilski. La ora 09:00, incendiul a fost stins înainte ca unităţile Ministerului rus pentru Situaţii de Urgenţă să ajungă la faţa locului. A fost vorba despre o suprafaţă de 60 de metri pătraţi. Potrivit primelor date, nu există morţi sau răniţi”, se arată într-un comunicat al Departamentului pentru Situaţii de Urgenţă din ţinutul Krasnodar.

Potrivit autorităţilor, incendiul s-a produs în urma unui atac cu drone.

A new explosion is reported on the territory of the Ilsky refinery in the #Krasnodar Territory.

The refinery is said to have been attacked again by drones. pic.twitter.com/Dd6yWqVZGh