Un moment ridicol de la întâlnirea șefului AIEA cu oficiali ruși la centrala nucleară Zaporojie, din Ucraina, a fost distribuit pe rețelele de socializare.

Într-un videoclip, Rafael Grossi îi întreabă pe ocupanți de ce poziția unui proiectil arată ca și cum ar fi venit de pe teritoriul controlat de ruși.

Ca răspuns, șefului AIEA i se explică faptul că, atunci când proiectilul cade, ”face o întoarcere de 180 de grade”.

In the video, the head of the @IAEA asks the ruskies why the projectile sticks out as if it came from the russian controlled territory. They answer that when the projectile arrives, it makes a 180° turn. pic.twitter.com/Acd9wV8QFy