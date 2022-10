Putin, în vizită la trupele mobilizate recent: ”Inspectează fără teamă cizmele soldaților, la 800 km de front” VIDEO

Kremlinul a anunțat joi, 20 octombrie, că preşedintele Rusiei, Vladimir Putin, a vizitat trupele mobilizate la o bază de antrenament din regiunea vestică Reazan, relatează CNN.

Comunicatul precizează că Putin a inspectat ”coordonarea în luptă a unităţilor şi pregătirea personalului militar de a îndeplini sarcini” la baza din Districtul Militar de Vest.

Ministrul rus al Apărării, Serghei Şoigu, i-a prezentat lui Putin un raport privind pregătirea de luptă a soldaţilor mobilizaţi, mai precizează sursa citată.

”Vladimir Putin a inspectat exerciţii practice ca parte a pregătirii tactice, de utilizare a armelor de foc şi medicală”, au spus oficialii.

Președintele Rusiei a vizitat, de asemenea, ”un complex de trageri multifuncţional, unde personalul militar practică diverse tipuri de tragere sub îndrumarea comandanţilor cu normă întreagă şi a instructorilor profesionişti cu experienţă de luptă”, a mai transmis Kremlinul.

Imagini au fost făcute publice de Nexta, pe Twitter.

”În timp ce Zelenski se întâlnește cu soldații armatei ucrainene pe prima linie, Putin inspectează fără teamă cizmele soldaților, la 800 km de front”, au scris jurnaliștii în mesajul care însoțește filmarea.

While Zelenskyy meets with AFU soldiers on the front line, Putin fearlessly inspects soldiers' boots 800 km from the front.

Military: "Now, taking into account the dirt, soldiers wear these boots, and in winter they will wear these."

Putin: "The main thing is to have it." pic.twitter.com/YtAmIfxZ6L