Rusia fortifică intensiv Insula Șerpilor, un punct strategic extrem de important pentru controlul rutelor maritime din Marea Neagră. Fotografii făcute din satelit pe 14 iunie arată o activitate militară intensă.

Una dintre imagini a fost realizată de ”Planet”, un sistem de peste 200 de sateliți de observație, care fotografiază zilnic pământul.

Analizând fotografia de pe Insula Șerpilor, administratorul contului OSINT-88, a identificat mai multe tranșee, vehicule, instalații radar, poziții de apărare a coastei, camuflaje militare și depozite de combustibil.

Satellite Image - Snake Island -(14/6/22)

Multiple Russian air defense, fuel trucks, radar systems and also a control centre now on the island.

🔵 - Revetments/Dug in areas, Camo netting

🔴 - Vehicles - A.D, Radar, Fuel, etc

⚪️ - Helicopter crash site - Early May 2022 pic.twitter.com/exk5xirlL4