Prima întâlnire a lui Kadîrov cu Putin, după speculațiile privind starea sa de sănătate: ”Niciun tanc Abrams nu ne sperie” VIDEO

Preşedintele rus Vladimir Putin s-a întâlnit joi, 28 septembrie, la Kremlin, cu liderul cecen Ramzan Kadîrov, relatează EFE.

Intenţia lui Putin era de a aborda situaţia economică şi politică din mica republică din Caucazul de Nord, dar conversaţia s-a îndreptat în întregime către războiul din Ucraina, unde oamenii lui Kadîrov luptă ca parte a Districtului militar nord.

Liderul cecen a afirmat că luptătorii săi ”au moralul ridicat” şi că ”în fiecare zi iau prizonieri şi distrug echipamente”.

”Niciun tanc Abrams nu ne sperie”, a remarcat Kadîrov, spunându-i lui Putin că, de la începutul războiului, republica pe care o conduce a achiziţionat pentru efortul de război circa 1.100 de echipamente militare, dintre care 100 vehicule blindate.

El a afirmat că ”toţi oamenii îl susţin” pe Putin în Cecenia, unde, de asemenea, au fost create cinci regimente şi trei batalioane, care participă în cadrul Districtului militar nord la ”operaţiunea militară specială” în Ucraina.

Liderul de la Kremlin i-a transmis lui Kadîrov ”cele mai bune urări băieţilor şi familiilor lor”. ”Ştiu că dumneavoastră personal vă ocupaţi tot timpul de aceste probleme, inclusiv de sprijinirea familiilor băieţilor noştri care luptă în prima linie, luptă cu încredere, bine, curajos şi eroic”, a spus Putin.

”Dacă nu vă îndeplinim ordinul de a câştiga războiul înseamnă că nu vom trăi în acest stat. Vom îndeplini ordinul dumneavoastră în proporţie de 100%”, l-a asigurat Kadîrov.

Liderul cecen a mai spus că ”în republică nu avem probleme deosebite”, în condiţiile în care este criticat în presa independentă şi pe reţelele de socializare pentru că fiul său Adam l-a snopit în bătaie pe un locuitor al oraşului Volgograd, identificat ca Nikita Juravel, aflat în arest preventiv într-o închisoare cecenă sub acuzaţia de incendiere a Coranului.

Kadîrov însuşi a postat o înregistrare video cu incidentul pe canalul său de Telegram în data de 25 septembrie.

Liderul cecen a spus că fiul său în vârstă de 15 ani ”a făcut ceea ce trebuia” şi a susţinut că ”oricine insultă o scriere sacră, inclusiv arzând-o în mod ostentativ, jignind astfel zeci de milioane de cetăţeni ai marii noastre ţări, trebuie să sufere o pedeapsă severă”.

”Fără să exagerez, da, sunt mândru de ceea ce a făcut Adam. El s-a distins întotdeauna prin dorinţa de a creşte nu printre semenii săi, ci printre cei mai în vârstă, graţie cărora şi-a format idealurile adulte de onoare, demnitate şi apărare a religiei sale. Îi respect alegerea”, a spus el.

Nici administraţia prezidenţială, nici Comitetul de Anchetă din Rusia şi nici procurorul general sau Ministerul de Interne nu au luat măsuri. Acestea nici măcar nu au comentat incidentul.

Doar comisarul pentru drepturile omului, Tatiana Moskalkova, a afirmat că în cadrul unei anchete în care cel reţinut se află în arest preventiv ”trebuie respectate regulile stabilite de lege”.

Întâlnirea lui Putin şi Kadîrov a avut loc pe fundalul diverselor speculaţii cu privire la starea de sănătate a liderului cecen, despre care unele media au transmis că nu ar mai fi în viaţă. Ceea ce se ştie în mod cert este că acesta a fost internat recent la Spitalul Central al Kremlinului destinat doar înalţilor demnitari ruşi.

”Vocea liderului cecen s-a schimbat semnificativ”, scrie NEXTA Live pe Telegram. Într-un video de la întâlnire publicat joi, Kadîrov vorbeşte cu dificultate şi ceea ce spune nu se aude clar.

