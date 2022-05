Prima întâlnire a lui Putin cu militarii ruși răniți în Ucraina, la 3 luni după ce a declanșat războiul VIDEO

Preşedintele Rusiei, Vladimir Putin, a vizitat miercuri, 25 mai, un grup de soldați răniți în războiul din Ucraina. Liderul de la Kremlin a fost însoțit de ministrul Apărării, Serghei Şoigu, potrivit AFP.

A fost prima întâlnire a liderului de la Kremlin cu militarii răniți în cele trei luni de război.

Potrivit unor imagini difuzate de televiziunea rusă, Putin, care purta un halat alb, a stat de vorbă cu mai mulţi militari, pe care i-a întrebat din ce oraşe sunt şi care este situaţia lor familială.

Putin visiting wounded troops for the first time since he ordered the full scale invasion of Ukraine three months ago, according to state TV footage.

And nowhere near the front - this is at a Moscow hospital https://t.co/iCTqQpBTm9