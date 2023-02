Prima întâlnire a Regelui Charles al III-lea cu Volodimir Zelenski: ”Cu toții ne-am făcut griji pentru tine” VIDEO

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a fost primit miercuri, 8 februarie, la Palatul Buckingham, de Regele Charles al III-lea.

Este pentru prima dată când monarhul britanic, care a urcat pe tron în septembrie, după moartea mamei sale, Elisabeta a II-a, se întâlneşte cu preşedintele Ucrainei.

Major Johnny Thompson and Sir Clive Alderton greet President Zelenskyy as he arrives at Buckingham Palace for an audience with The King. pic.twitter.com/OLOZlAU3QN