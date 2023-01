Soldații ruși, dispuși să dezerteze din iadul de pe front: ”Suntem aruncați ca pisicile și suntem din ce în ce mai puțini” INTERCEPTARE

Soldații ruși se plâng din ce în ce mai mult de iadul de pe frontul din Ucraina. Ei visează să se întoarcă în țara lor, dar realizează că acest lucru este imposibil, pentru că pierderile de personal sunt foarte mari, relatează Obozrevatel.

Direcția principală de informații a Ministerului ucrainean al Apărării a făcut publică o nouă interceptare în care un sodat rus povestește despre condițiile dure de pe front.

În convorbirea cu un prieten, el vorbește despre lipsa proviziilor și despre jafuri, precum și despre pierderile suferite de armată.

”Ăsta nu e un război, e iadul. Nu există suport, trăim precum câinii, în gropi.

Ni s-a cerut să intrăm în sat, să-l jefuim.

Am stat două zile la subsolul unei case distruse și am mâncat cartofi cruzi”, a declarat soldatul.

El a mai spus că visează să se întoarcă în Rusia și că și-ar dori să reușească să fugă de pe front, dar își dă seama că acest lucru e imposibil.

”Nimeni nu are nevoie de noi aici. Suntem aruncați ca pisicile și suntem din ce în ce mai puțini. Am venit 240 de oameni și am mai rămas 94”, a mai spus soldatul, potrivit interceptării.

În replică, Direcția principală de informații a Ministerului ucrainean al Apărării a transmis, în mesajul postat pe Telegram, că ”va exista o răzbunare justă pentru fiecare crimă de război comisă împotriva Ucrainei”.

