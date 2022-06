Parlamentarul ucrainean Oleksii Goncearenko a anunțat luni, 13 iunie, că patru lideri europeni vor face joi o vizită la Kiev.

Potrivit acestuia, este vorba despre președintele Klaus Iohannis, omologul francez, Emmanuel Macron, cancelarul Germaniei, Olaf Scholz, și premierul Italiei, Mario Draghi.

The three musketeers. President Macron, Chancellor Scholz, prime-minister Draghi will visit Kyiv this Thursday. And as d’Artagnan President of Romania Iohannis.