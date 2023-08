Promisiunea făcută de Iohannis ucrainenilor, după un an și jumătate de război: ”E datoria României să continue să fie un furnizor de securitate”

Preşedintele Klaus Iohannis s-a întâlnit marți, 29 august, la Palatul Cotroceni, cu şefii de misiuni diplomatice, şefii oficiilor consulare şi directorii institutelor culturale româneşti.

Șeful statului a anunțat solidaritatea României faţă de Ucraina a rămas de neclintit de la declanşarea războiului de către Rusia şi a precizat că ţara noastră a primit peste 5,7 milioane de cetăţeni ucraineni.

”Consecinţele nocive la nivel global ale războiului de agresiune de la graniţele noastre au determinat adaptarea noastră rapidă şi formularea de răspunsuri ferme pe o linie clară şi puternic asumată a politicii noastre externe. Dumneavoastră v-aţi aflat de nenumărate ori în prima linie a eforturilor de gestionare a efectelor acestui război, punând în mişcare mecanismele şi instrumentele diplomatice şi consulare, propunând abordări inovative şi demonstrând constant relevanţa unei diplomaţii eficiente. Au trecut mai bine de 18 luni de la declanşarea războiului de către Rusia, iar solidaritatea României faţă de Ucraina a rămas de neclintit. Am primit peste 5,7 milioane de ucraineni. Am coagulat eforturi umanitare internaţionale de anvergură, am facilitat tranzitul a peste 22,5 milioane de tone de produse agricole ucrainene prin Romănia”, a afirmat Iohannis.

El a menţionat că acestor eforturi ”li se alătură sprijinul politic puternic acordat Ucrainei la nivelul Uniunii Europene şi al NATO, demersuri fără precedent în planul dreptului internaţional, precum şi angajamentul nostru pentru continuarea izolării Moscovei şi combaterea impunităţii Rusiei”.

Preşedintele României a anunţat că ţara noastră va continua să sprijine Ucraina atât timp cât va fi nevoie, dar va fi alături şi de Republica Moldova.

”Vom continua să sprijinim multidimensional şi cuprinzător Ucraina atât timp cât va fi necesar. Totodată, vom continua să fim alături de Republica Moldova, grav afectată de război, prin asistenţă financiară, expertiză şi sprijin politic fără precedent în edificarea unui parcurs european ireversibil, dar şi în construcţia unui stat sigur şi prosper pentru toţi cetăţenii săi. Prioritatea momentului constă în obţinerea deciziei politice de deschidere a negocierilor de aderare la Uniunea Europeană cu Republica Moldova şi Ucraina. Ambele state au nevoie de menţinerea angajamentului şi a sprijinului ferm al Uniunii şi al statelor sale membre faţă de viitorul lor european. În acelaşi timp, este datoria noastră, a României, să continuăm să fim un autentic furnizor de securitate şi prosperitate în regiune, astfel încât Marea Neagră să devină o regiune în care pacea şi prosperitatea nu mai pot fi supuse niciunei ameninţări”, a mai transmis Klaus Iohannis.

Iohannis a mai declarat că aderarea României la spaţiul Schengen rămâne o prioritate pentru perioada următoare, potrivit comunicatului Administrației Prezidențiale.

