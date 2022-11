Mai mulți recruți ruși apar într-un videoclip distribuit pe rețelele de socializare în timp ce fac glume despre armele primite pentru a lupta pe front.

Videoclipul a fost postat pe Twitter de site-ul War Translated. Dmitri, administratorul site-ului, comentează că armele pot fi folosite mai degrabă ca instrumente muzicale.

”Nou-nouță, ieftină, uită-te la ea!”, spune ironic un militar rus care manevrează o armă, arătând ulterior trecerea la ”modul de tragere”.

”Super pușca de asalt. O mitralieră!”, a spus un alt recrut. ”Uitați-vă la această calitate, Q (marcaj pe armă) vine de la calitate (quality în engleză - n.red)”, a mai adăugat sarcastic primul soldat.

Ulterior, recruții ruși prezintă o altă armă din care scot un arc. ”Uite un rahat în interiorul ei”, a glumit un alt recrut.

”Allahu Akbar! Cineva s-a împușcat după ce a văzut puștile astea”, a mai adăugat un alt recrut. ”Nu mai pot de uimire”, spune Zamici.

