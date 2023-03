Fostul premier ucrainean Iulia Timoşenko a declarat, într-un interviu acordat Digi24, că la începutul războiului nu au fost multe ţări care să fie capabile să acţioneze şi să ofere ajutor Ucrainei aşa cum a făcut-o România.

”Tragedii ca acest război acţionează întotdeauna ca o hârtie de turnesol. Această tragedie, acest război este, de asemenea, un test. Cine este prietenul tău? Cine este duşmanul tău? Cine este irelevant? Aş dori să spun clar că, încă din primele zile de război, România şi poporul român au fost alături de noi. Au stat alături de Ucraina. Amintiţi-vă, nu sunt foarte multe ţări, în stadiul incipient al unui război, care să fie capabile să acţioneze şi să ofere un astfel de ajutor, aşa cum a făcut România”, a declarat fostul premier Iulia Timoşenko.

Fosta șefă a Guvernului ucrainean, venită în vizită în România, a ţinut să mulţumească românilor şi liderilor de la Bucureşti pentru atitudinea faţă de ucraineni şi a subliniat că acest lucru va rămâne în istorie. Ea a fost întrebată ce s-a schimbat în relaţia dintre România şi Ucraina de când a început războiul, dat fiind că înainte cele două ţări au avut o serie de dispute.

„Aş dori să menţionez că peste 3,5 milioane de cetăţeni ucraineni au traversat graniţa cu România pentru a rămâne sau a merge mai departe spre Europa de Vest. Erau uşi deschise, proceduri simplificate, care permiteau celor care fugeau de război să găsească refugiu. Acum, aproximativ 100.000 de cetăţeni ucraineni locuiesc aici şi statul român, românii, le-au oferit ajutor. Aveau nevoie. Din adâncul sufletului meu aş dori să folosesc această ocazie pentru a le mulţumi tuturor cetăţenilor români, liderilor voştri şi guvernului român că nu au ezitat nicio secundă să stea alături de Ucraina, să ne ajute în această perioadă dificilă a istoriei noastre. Asta rămâne în memoria generaţiei noastre şi a generaţiilor viitoare”, a punctat Iulia Timoşenko.

Ea a spus, în final, că vrea să facă un apel şi să trimită un mesaj tuturor românilor, cărora le cere să-şi continue susţinerea faţă de Ucraina.

”Ucraina nu şi-a propus niciodată să înceapă un război împotriva vreunei naţiuni. Ucraina nu a aspirat să acapareze teritorii ale altor state. La începutul războiului nu am avut o armată la fel de puternică ca acum, trebuie să recunoaştem că nu eram pregătiţi suficient. Ucrainenii vor doar o viaţă normală, să-şi educe şi să-şi crească copiii, să aibă grijă de bătrânii lor. Nu am oferit niciun motiv altei ţări să ne atace cu o asemenea cruzime, cum a făcut Rusia. Astăzi, în fiecare zi a acestui război de durată, mii de ucraineni suferă, sute sunt ucişi, multe femei sunt violate, copiii sunt deportaţi, familiile sunt destrămate, casele noastre sunt arse. Şi asta s-a întâmplat în faţa noastră, unde suntem noi, în Europa. Şi vreau să rog poporul român, vă rog să continuaţi să ne sprijiniţi, să sprijiniţi Ucraina, să sprijiniţi familiile ucrainene, copiii ucraineni, femeile ucrainene, să sprijiniţi ucrainenii ca să câştige acest război”, a mai spus Timoșenko.

În vârstă de 62 de ani, Iulia Timoşenko, în prezent deputată, a fost premier al Ucrainei în două perioade, ultima dată între 2007 şi 2010. În prezent, conduce un partid politic care se află de fapt în opoziţie cu actuala conducere a Ucrainei.

Întrebată dacă mai este lupta politică internă importantă în vreme de război, ea a relatat cum au fost primele zile de război pentru clasa politică de la Kiev: ”În prima zi de război, când am auzit explozii destul de aproape de casele noastre, de apartamentele unde locuim, după câteva ore ne-am întâlnit cu preşedintele, cu liderii partidelor parlamentare şi ne-am spus reciproc că politica trebuie să se oprească. Nu mai există politică, atât timp cât avem război. Şi ne-am strâns mâinile şi am promis că din acea zi avem de câştigat un război şi suntem o echipă: echipa Ucraina. Trebuie să lăsăm toate diferenţele, opiniile diferite, ambiţiile la o parte, până la sfârşitul războiului”, a explicat Iulia Timoşenko. „Considerăm aceasta o condiţie prealabilă majoră, unitatea noastră, o condiţie prealabilă pentru victoria noastră. Iar unitatea nu are legătură doar cu acordul nostru la nivel politic, între liderii politici şi preşedintele ţării. Unitatea are, de asemenea, de a face cu unitatea în Ucraina, între oameni”, a adăugat ea.

Fostul premier a arătat că, în mod tradiţional, Ucraina a fost percepută ca o ţară divizată între est şi vest, dar acum a devenit un simbol şi un exemplu pentru însăşi unitatea lumii prooccidentale. „În mod tradiţional, Ucraina a fost percepută ca o ţară divizată între partea de est şi cea de vest. Nu mai este cazul. Unitatea merge chiar dincolo de Ucraina, a devenit importantă unitatea în Europa, între Europa şi Statele Unite, unitatea transatlantică. Deci, acesta este nu doar un simbol major, ci o condiţie esenţială pentru victoria noastră comună. Şi nu sunt doar cuvinte, trebuie să o păstrăm şi să o consolidăm cu toată forţa noastră”, a punctat Iulia Timoşenko.

