Șeful NATO, ferm în privința primirii Ucrainei în alianță: ”Nu este pe agendă”

Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, a declarat miercuri, 24 mai, că Ucraina nu va putea adera la alianță atât timp cât războiul continuă.

”Cred că toată lumea și-a dat seama că a deveni membru în mijlocul unui război nu este pe agendă”, a declarat șeful NATO la un eveniment organizat de German Marshall Fund of the US la Bruxelles, potrivit The Guardian.

El a adăugat că ”problema este ce se va întâmpla când se va termina războiul”.

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, este așteptat să participe personal la următorul summit NATO, care va avea loc la Vilnius, în iulie. El a declarat că acesta ar fi un moment oportun pentru o declarație politică despre perspectiva aderării țării sale la NATO.