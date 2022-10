Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, a dat asigurări miercuri, 26 octombrie, că Alianța va sprijini Ucraina atât cât va fi nevoie și că își va apăra aliații în cazul unei noi agresiuni a Rusiei.

Declarațiile au fost făcute în timpul conferinței de presă susținută alături de premierul Nicolae Ciucă, după întâlnirea avută la Bruxelles.

Stoltenberg: Nu îl putem lăsa pe Putin să câștige

Întrebat dacă războiul din Ucraina s-ar putea încheia până la finalul anului viitor, șeful NATO a răspuns că nu doreşte să facă speculaţii în acest sens, dând asigurări că aliaţii şi partenerii Alianței sunt pregătiţi să ofere sprijin Ucrainei oricât va fi necesar.

”Războaiele sunt prin natura lor imprevizibile, dar ce am văzut, în ultimele săptămâni şi luni, este că forţele ucrainene devin tot mai puternice. Au reuşit să respingă trupele ruseşti din nord, din jurul Kievului, au obţinut ofensiva în Donbas şi au eliberat teritorii în Harkov şi în sud. Acesta este un exemplu foarte bun de curaj al forţelor armate ale Ucrainei şi avem mult respect pentru acest lucru şi pentru conducerea politică a Ucrainei şi forțele lor armate. Dar, desigur, sprijinul aliaţilor şi partenerilor NATO a fost unul vital pentru progresul în succesul lor. Am văzut că Ucraina a reuşit să recupereze, în ultimele săptămâni şi luni. Aş mai vrea să adaug că războiul nu a început în luna februarie a acestui an. Războiul a început în 2014, când preşedintele Putin a anexat ilegal Crimeea şi a preluat controlul asupra regiunii estice a Donbasului. Ce s-a întâmplat în februarie a fost o escalare şi un război în toată regula, o agresiune militară a Rusiei împotriva Ucrainei”, a afirmat Jens Stoltenberg.

El a mai precizat că Vladimir Putin nu poate fi lăsat să câştige acest război, pentru că ar fi o tragedie pentru ucraineni şi i-ar vulnerabiliza şi pe aliaţii NATO.

”Nu voi face speculaţii cât va dura războiul. Voi spune doar două lucruri. Primul este că noi suntem pregătiţi să susţinem Ucraina oricât va fi necesar. Nu îl putem lăsa pe preşedintele Putin să câştige. Ar fi un dezastru, o tragedie pentru ucraineni, dar ne-ar face şi pe noi, aliaţii NATO, mai vulnerabili. Lecţia învăţată de la Ucraina pentru preşedintele Putin este că el nu poate să îşi atingă scopurile, folosind forţa armată, iar asta va fi o lecţie nu doar pentru el, dar şi pentru alţi lideri autoritari din jurul lumii.

Al doilea mesaj este că cele mai multe războaie se încheie la masa negocierilor şi, în acelaşi timp, ştim că ceea ce Ucraina poate să realizeze la masa negocierilor depinde de forţa pe câmpul de luptă. De aceea noi trebuie să îmbunătăţim forţa de negociere a Ucrainei prin asigurarea sprijinului militar. Exact asta fac aliaţii NATO, încearcă să maximizeze probabilitatea unui rezultat acceptabil pentru Ucraina şi să minimalizeze timpul în care ajungem la acest rezultat, deoarece cu cât este mai puternică Ucraina pe câmpul de luptă, cu atât este mai probabil să avem o soluţie politică prin care Ucraina să iasă câştigătoare, ca stat suveran şi independent”, a completat Stoltenberg.

În cadrul conferinței, premierul Nicolae Ciucă a anunțat, printre altele, că a cerut NATO ”să monitorizeze atent situația de la Marea Neagră”.

Stoltenberg: România, un aliat foarte valoros

Șeful NATO a mai transmis că Alianța Nord-Atlantică este pregătită să apere România.

”România este un aliat foarte valoros. Şi apreciez foarte mult contribuţiile sale importante la securitatea noastră comună în această perioadă crucială.

Sunteţi gazda unuia dintre noile grupuri de luptă ale NATO în regiunea Mării Negre. Daţi un exemplu în ceea ce priveşte cheltuielile pentru apărare. Iar România găzduieşte un amplasament-cheie al NATO pentru apărarea împotriva rachetelor balistice. De asemenea, salut eforturile diplomatice pe care le exercitaţi în vederea consolidării NATO, inclusiv prin găzduirea unei reuniuni a miniştrilor de externe NATO la Bucureşti luna viitoare”, a declarat şeful Alianţei Nord-Atlantice.

Stoltenberg a adăugat că Alianţa continuă să-şi consolideze propria apărare.

”Întărim prezenţa NATO de la Marea Neagră până la Marea Baltică. Avioane de vânătoare din Canada ajută la menţinerea securităţii spaţiului aerian al regiunii, iar mii de soldaţi francezi, olandezi, belgieni şi americani se află în România pentru a descuraja agresiunea. Aceste desfăşurări trimit un mesaj clar: NATO este pregătită să apere România. Şi pe toţi ceilalţi aliaţi”, a subliniat şeful NATO, potrivit Agerpres.

