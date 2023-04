Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, a făcut joi, 20 aprilie, prima sa vizită în Ucraina de la începutul războiului.

La Kiev, el s-a întâlnit cu președintele ucrainean, Volodimir Zelenski, pe care l-a invitat la summitul NATO de la Vilnius, care va avea loc în iulie.

Șeful NATO a promis în continuare sprijin militar pentru Ucraina, precizând că valoarea ajutorului oferit până acum se ridică la 65 de miliarde de euro.

An honour to be back in Kyiv & meet with President @ZelenskyyUa. #Ukraine's rightful place is in #NATO, and over time our support will help to make this possible. We stand by you today & for the long haul. pic.twitter.com/0vlKZNVY0F