Promisiunea făcută de Joe Biden tuturor membrilor NATO, la summitul din Polonia VIDEO

Președintele SUA, Joe Biden, a dat asigurări miercuri, 22 februarie, că țara sa și NATO vor apăra fiecare centimetru din teritoriul alianței.

Declarațiile au fost făcute la începutul Summitului B9 (București 9) din Polonia, reuniune la care participă și președintele Klaus Iohannis și șeful NATO, Jens Stoltenberg.

Președintele american le-a transmis liderilor de pe Flancul Estic al NATO că este onorat să fie prezent la această reuniune cu cei care sunt ”prima linie” a apărării colective în Europa.

”Sunt onorat să fiu alături de voi, aliați puternici ai NATO și cred că seceretarul general a făcut o treabă extraordinară pentru o perioadă lungă de timp. B9 a fost fondat în 2015 după anexarea Crimeei și astăzi, aproape de împlinirea unui an de la invazia Rusiei, este important să fim uniți. De asta am vrut să mă întâlnesc cu aliații de pe Flancul Estic. Sunteți prima linie a apărării noastre colective și înțelegeți cel mai bine care este miza acestui conflict, nu doar pentru Ucraina, ci pentru libertatea democrației în Europa și în întreaga lume. Despre asta am vorbit cu Zelenski când am fost zilele trecute la Kiev. Și liderii de la această masă au reafirmat angajamentul nostru pentru aceste valori. Vom continua să sprijinim Ucraina. (...) Lucrurile s-au schimbat radical când Putin a invadat Ucraina și trebuie să le schimbăm înapoi”, le-a transmis Biden liderilor de pe Flancul Estic al NATO, potrivit Digi24.

Liderul SUA a dat asigurări că fiecare stat al NATO va fi apărat.

”Angajamentul Statelor Unite faţă de NATO, v-am spus de multe ori şi vă spun din nou, este absolut clar. Articolul 5 este un angajament sacru din partea Statelor Unite: vom apăra fiecare centimetru pătrat de teritoriu NATO. Aştept să discutăm despre noile acţiuni pe care să le demarăm, pentru a menţine alianţa noastră puternică şi pentru a descuraja în continuare agresiunile. Miza aici nu este doar Ucraina, este libertatea. Ideea că peste 100.000 de militari invadează o altă ţară, după al II-lea Război Mondial nu se mai întâmplase aşa ceva. Lucrurile s-au schimbat radical şi trebuie să ne asigurăm că le schimbăm la loc”, a mai transmis Joe Biden.

Liderul SUA a mai spus că Vladimir Putin ”a făcut o mare greșeală” prin suspendarea ultimului tratat de arme nucleare rămas în vigoare cu SUA.

Președintele României, Klaus Iohannis, a susținut acordarea în continuare a ajutorului militar pentru Ucraina și a cerut creșterea prezenței militare americane pe Flancul Estic al NATO.

La rândul său, șeful NATO, Jens Stoltenberg, a transmis că trebuie întrerupt ciclul de invazii al lui Vladimir Putin, amintind de Georgia, Crimeea și Donbas.

”Aș dori ca următorul summit NATO să fie în SUA. Vladimir Putin nu e pregătit de pace, la un an de război. Nu știm când se va termina războiul, dar când se va termina trebuie să ne asigurăm că istoria nu se va repeta. Am văzut Georgia în 2008, Crimeea și Donbas în 2014 și invazia de anul trecut. Trebuie să distrugem acest ciclu. Aliații NATO nu au fost niciodată mai uniți. Vom apăra fiecare centimetru din NATO în baza articolului 5”, a spus șeful NATO, potrivit G4Media.

