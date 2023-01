Preşedintele SUA, Joe Biden, ia în considerare o deplasare în Europa în jurul datei de 24 februarie, când se va împlini un an de la invazia rusă în Ucraina, au declarat surse pentru trei jurnalişti de la NBC News.

NBC relatează că una dintre țările în care ar putea merge Biden este Polonia.

Cu această ocazie, SUA ar putea anunţa un nou pachet major de ajutor militar pentru Ucraina, au mai declarat sursele NBC.

NBC reports that several locations are under consideration, including Poland, for Biden to visit in Europe around the one year anniversary of Russia’s invasion of Ukraine & administration officials have discussed announcing another major military aid package around the same time https://t.co/K18Ei0eugQ