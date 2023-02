Preşedintele SUA, Joe Biden, a ajuns luni seară, 20 februarie, în Polonia, după ce s-a întâlnit, la Kiev, cu Volodimir Zelenski.

Biden a fost așteptat în gara din oraşul Przemysl, din sudul Poloniei, de mai multe mașini, unele cu numere de înmatriculare americane, au așteptat sosirea trenului lui Biden. Trenul său a ajuns în jurul orei 21.45 (ora României).

Vizitele lui Biden marchează un an de la debutul invaziei Rusiei în Ucraina.

Biden has released a picture of him returning to Poland from Kyiv by train

În Polonia, liderul SUA va discuta cu preşedintele Andrzej Duda despre cooperarea bilaterală, precum şi despre eforturile colective de sprijinire a Ucrainei şi de consolidare a descurajării NATO.

US President Joe Biden arrived in Poland on Monday evening. Earlier, the American leader paid an unannounced visit to Kyiv, from where he traveled to Poland by train. Later this evening, the US President is due to arrive in Warsaw aboard Air Force One. (PAP) pic.twitter.com/6e2wx5xsiC