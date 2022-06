Înaltul reprezentant al UE pentru afaceri externe şi politica de securitate, Josep Borrell, a condamnat vineri, 3 iunie, decizia ocupanților ruși de a emite pașapoarte locuitorilor din zonele ocupte în Ucraina.

Oficialul eropean a precizat că UE nu va recunoaște pașapoartele rusești eliberate rezidenților din regiunile Herson și Zaporojie, potrivit Nexta.

Borrell a condamnat și încercările de a introduce rubla în circulație și curriculumul rusesc în școlile din teritoriile ocupate.

❗️The EU will not recognize Russian passports issued to residents of #Kherson and #Zaporozhye regions

Josep Borrell said that the #EU also condemns attempts to introduce the ruble into circulation and introduce the #Russian curriculum in schools in the occupied territories. pic.twitter.com/IrwNAzX1E8