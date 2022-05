Preşedintele Emmanuel Macron a confirmat luni, 30 mai, că un jurnalist francez care lucra pentru BFMTV şi care însoţea civili cu un autobuz umanitar a fost ucis în Ucraina.

”În calitate de jurnalist, Frederic Leclerc-Imhoff se afla în Ucraina pentru a arăta realitatea războiului. La bordul unui autobuz umanitar, alături de civili nevoiţi să fugă pentru a scăpa de bombele ruseşti, a fost rănit mortal”, a scris şeful statului, citat de AFP.

Şefa diplomaţiei framnceze, Catherine Colonna, aflată luni într-o vizită la Kiev, a cerut o anchetă transparentă în acest caz.

Moartea sa este ”profund şocantă”, a adăugat ministrul într-un comunicat, cerând ”o anchetă transparentă cât mai curând posibil pentru a face lumină asupra circumstanţelor acestei tragedii”.

rashists fired on evacuation car in #Luhansk region, French journalist killed. The evacuation has been officially STOPPED #UkraineRussiaWar pic.twitter.com/xXFzanwBVa