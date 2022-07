Momentul când un jurnalist rus a fost aruncat la pământ de suflul loviturii unui tun, în direct: ”Cădere epică” VIDEO

Un jurnalist rus care a vrut să facă senzație transmițând de lângă ţeava unui tun a fost lovit din plin de suflul tragerii.

În videoclipul postat pe rețelele de socializare, care a devenit viral, apare o echipă formată dintr-un reporter, un cameraman şi un tehnician din Rusia, care realizau o transmisiune în direct de pe frontul din Ucraina.

Alături de ei apar și mai mulți militari ruși care manevrează tunul.

Reporterul este filmat lângă ţeava tunului şi, după ce rostește cuvântul ”robota” (”muncă” în limba rusă), se aude explozia puternică a declanşatorului, notează Adevărul.

El este lovit din plin de suflul tragerii și cade la pământ. Totodată, suflul îl loveşte şi pe cameraman.

The epic fall of a Russian propagandist. There is a good chance that he will have hearing problems in the near future. pic.twitter.com/SqBaGS40vs