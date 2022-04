Kalev Stoicescu, diplomat eston născut la Constanța, în prezent analist la Centrul Internațional pentru Apărare și Securitate (ICDS) din Estonia, a acordat un amplu interviu pentru Ziare.com.

Analistul militar explică care sunt intențiile lui Vladimir Putin în Ucraina, ce cred rușii de rând despre războiul din țara vecină și ce finalitate ar putea avea conflictul.

Puteți citi prima parte a interviului aici. Mai jos vă prezentăm partea a doua a interviului.

Ziare.com: Până unde credeți că vor ajunge sancțiunile europene, care este punctul dincolo de care nu se va trece?

Kalev Stoicescu: Eu cred că nu sunt limite. Limita este, într-un fel, să terminăm orice fel de relație cu Rusia, însă orice fel de relații pot fi terminate, bineînțeles, numai temporar. Marea majoritate a relațiilor cu Rusia și cred că dacă vorbim despre sectorul energiei... aici este cheia.

Anumite țări au o poziție diferită, cele care nu vor încă să termine importul de gaz rusesc, însă sunt țări care deja au luat decizia. Și cel mai important este să ne uităm la țările mari, care contează cel mai mult. Politic, pentru Putin, este cât de cât o consolare că Orban (n.r. Viktor Orban, premierul ungar) a câștigat iar alegerile și că iar continuă cu politica lui, și că Austria și Slovacia nu vor să termine importul gazului rusesc.

Însă, de exemplu, aceste trei țări nu sunt comparabile cu Germania, cu Franța, Italia. Germania spune da, pe moment nu este posibil, dar decizia de principiu a fost luată, după cum mi se pare mie. Ei deja se pregătesc, cum a spus și ministrul Economiei, Habeck, care este un om foarte important în Guvernul german, în unul dintre cele trei partide ale coaliției, ei deja au inițiat planul de urgență... așa că trenul a plecat.

Faptul că Germania și alte state mari se gândesc acum să întrerupă importul de gaze din Rusia, nu i-a ajutat pe cei din Bucea, spre exemplu..

În sensul acesta nu-i ajută. Numai armele pe care le dăm (n.r. Ucrainei) pot să-i ajute, ca să se apere și să distrugă armata rusă. Pentru că atât timp cât NATO nu va interveni în război și nu va interveni, pentru că americanii nu vor să se războiască cu rușii... Biden a spus chiar înainte de invazie că NATO nu va interveni.

Rusia a făcut calcule proaste pe mai multe fronturi. Nu au calculat și nu au estimat adecvat nici reacția ucrainenilor și capacitatea lor de a se apăra.. și nu numai capacitatea, ci voința lor să se apere și să se jertfească. Nu au estimat corect nici reacția Vestului, sancțiunile fiind mai severe decât au estimat. Nu au estimat corect nici propria lor capacitate militară.

În acest sens, cred că nu au estimat corect nici serviciile occidentale, pentru că se așteptau ca Kievul să cadă în câteva zile...

Da, este singurul lucru pe care americanii nu l-au preconizat corect. Toate celelalte lucruri au fost corecte. Nimeni nu se aștepta la asta, însă eu am dat comentarii, și înainte de 24 (n.r. februarie, data invaziei), când am spus că dacă va ataca, Ucraina se va apăra. Pe urmă am fost întrebat dacă ucrainenii au forță să se apere. Și am spus că au. Și am spus că dacă Rusia nu reușește cu un atac de tip blitzkrieg, de decapitare, se prăbușește. Pentru că nu au avut forțe de invazie, de ocupație. 150.000 până la 190.000 de trupe, da, pare că este enorm, însă și Ucraina este enormă. Prin urmare, nu poate fi ocupată efectiv și controlată... Pentru așa ceva trebuie cel puțin jumătate de milion de trupe. Și rușii nu au de unde să ia atâtea.

Rusia a avut dificultăți și să obțină supremația aeriană, esențială într-o operațiune rapidă.

KS: Da, și ei s-au așteptat că dacă vorbesc despre demilitarizare... să atace anumite obiective militare, să le distrugă, ceea ce au și făcut parțial. Însă, dacă ei au văzut că nu pot sa avanseze.... au început cu această operație barbară să atace populația și orașele. Să distrugă, să omoare oamenii, să-i demoralizeze. Fiindcă ei evită contactele directe cu Armata ucraineană, cu forțele de apărare teritorială, pentru că au suferit deja așa multe pierderi. Ei, practic, nu se luptă cu militarii ucraineni, ci cu populația.

Ei au investit, după agresiunea împotriva Georgiei, din august 2008, în ultimii aproape 14 ani, au investit enorm (n.r. în modernizarea armatei), în jur de 50-60-70 (n. r. miliarde) de euro, din ceea ce au declarat, în echivalent real ar fi peste o sută și ceva de miliarde...Nu știm cât de credibile sunt aceste sume. Putem presupune că ei au investit mai mult de un trilion de euro în sfera militară și acum ne uităm la performanța lor... unde este?

Poate o bună parte din acești bani sunt acele iahturi pe care le-au confiscat (n.r. autoritățile europene). În Rusia se fură încontinuu. Ei au vrut, după Elțîn, să aibă un țar, un lider mare și tare, ca să fie ordine. Lor nu le place să fie o debandadă, un bardac cum spun ei. Dar ceea ce vedem asta este un țar, dar nu pot să evite acest bardac. Și acum, în situația aceasta economică din ce în ce mai grea, ei nu fură numai din Ucraina ce pot să fure. Ei și acasă încep. Și clasa aceasta medie, undeva între 20-30 de milioane de ruși, inclusiv familiile, la o populație de 150 și clasa care trăiește peste nivelul acesta mai scăzut, și aceștia încep să fure acum. Toți sunt în panică, recesiunea economică începe deja să influențeze viața lor și așa se prăbușește un stat, când toți încep să fure și să se bată unii cu alții.

Putin a făcut trei presupuneri corecte. Prima a fost că NATO nu va interveni, ceea ce este valid până acum și va rămâne, probabil. A doua presupunere a fost că Beijingul nu va fi împotriva sa, cu toate că se pare că China se simte din ce în ce mai jenată, pentru că rușii îi pun într-o situație în care ei nu ar fi vrut să fie.

China a sperat că Rusia va face treaba repede, vor fi niște consecințe, vor trece... Însă situația devine din ce în ce mai serioasă și pentru China. China nu se dezice de sistemul lui Putin, fiindcă este aliatul lor și au nevoie, poate, în viitor, împotriva Taiwanului. Și China se gândește la agresiune. Până la urmă, un agresor îi va fi de ajutor celuilalt. Însă, acum probabil că invazia Chinei în Taiwan va fi amânată ani. Un blitzkrieg de succes i-ar fi pus la punct pe americani și ar fi arătat cine e mai mare și tare.

Și a treia presupunere a lui Putin a fost că poporul rus nu se va ridica împotriva lui. După planul A, ar fi fost ca și cum și-a făcut treaba repede și după aceea ar fi apărut la televiziune să spună „Bună ziua, apropo, eu în weekend am luat Ucraina. Hai să ridicăm paharul”. Însă nu a fost așa. Și acum se vede câte eforturi fac ei să-i izoleze, să-i îndobitocească pe acești 150 de milioane (n.r. de cetățeni ruși), să-i izoleze total de informația din afară, ceea ce e imposibil. Informația, cumva, ajunge la foarte mulți ruși. Informația reală.