Cum va ajuta România Republica Moldova dacă va escalada războiul din Ucraina. Răspunsul lui Klaus Iohannis

Preşedintele Klaus Iohannis a afirmat joi, 1 iunie, întrebat dacă România ar interveni în Republica Moldova în cazul în care escaladează războiul din Ucraina, că discuţia este ”complicată”.

Șeful statului a amintit că țara noastră este membră NATO, iar Republica Moldova un stat neutru.

”Acum aş fi tentat să vă întreb ce înseamnă o umbrelă de securitate, fiindcă România este în NATO şi Moldova este un stat neutru, deci pur militar nu văd modalităţi prin care să intervenim în cadrul unui conflict, dar putem să intervenim pentru perfecţionarea personalului din Moldova pentru a-i instrui, pentru a-i ajuta cu dotarea, cum am şi făcut-o, cu cazarmament şi aşa mai departe. Deci, sunt foarte multe modalităţi prin care putem şi chiar intervenim pentru a ajuta Moldova”, a răspuns Klaus Iohannis după ce a fost întrebat dacă poate România să asigure o umbrelă de securitate pentru Republica Moldova, în cazul unei escaladări a războiului din Ucraina.

Iohannis a fost întrebat și cum ar funcţiona garanţiile de securitate pentru Ucraina sub NATO, în acorduri bilaterale ca cel semnat joi în Republica Moldova.

”Asta este o chestiune pe care o tot discutăm între noi şi va fi una din temele centrale şi la Summitul NATO, aşa că nu aş vrea să intru eu acum în detalii, dar pot să vă spun că este o temă, cum se spune, în discuţie, o temă importantă în discuţie”, a răspuns șeful statului.

Declarație comună Iohannis-Zelenski

Klaus Iohannis şi omologul ucrainean, Volodimir Zelenski, au transmis, joi, o declaraţie comună cu privire la integrarea euroatlantică a Ucrainei.

Today I signed with President @ZelenskyyUa the Presidential Joint Declaration on the Euro-Atlantic integration of Ukraine. Romania🇷🇴 will continue its strong multidimensional support for 🇺🇦, ensuring the ability of Ukraine to defend its sovereignty and territorial integrity. pic.twitter.com/aUb5COVWWi