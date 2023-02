Mesajul lui Klaus Iohannis după întâlnirea de la Bruxelles cu Volodimir Zelenski FOTO

Preşedintele Klaus Iohannis s-a întâlnit joi, 9 februarie, în marja reuniunii extraordinare a Consiliului European, cu preşedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski.

La întâlnire au participat și premierii Suediei, Ulf Kristersson, al Spaniei, Pedro Sanchez, al Poloniei, Mateusz Morawiecki, al Italiei, Giorgia Meloni, şi al Olandei, Mark Rutte.

”Prezenţa preşedintelui Ucrainei Volodimir Zelenski astăzi, la reuniunea Consiliului European, este un semn al angajamentului şi sprijinului puternic european pentru Ucraina şi poporul său. Am reiterat sprijinul pe toate planurile, atât timp cât va fi nevoie”, a scris preşedintele Iohannis, pe Twitter.

