Preşedintele Klaus Iohannis, prezent joi, 16 iunie, la Kiev, a făcut un apel pentru reconstrucția Ucrainei.

”Suntem aici împreună cu preşedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, pentru că ştim că este de datoria noastră să acţionăm. Este responsabilitatea noastră să menţinem acest impuls şi să îi ajutăm pe prietenii noştri ucraineni să îşi făurească un nou viitor. Trebuie să ne concentrăm pe nevoia de pace, pe efortul de reconstrucţie şi pe reconstruirea viitorului acestei ţări”, a scris Iohannis.

We are here together with President @ZelenskyyUa because we know it's our duty to act. It's our responsibility to keep this momentum & help our Ukrainian friends forge a new future. Focus on the need for peace, the reconstruction effort & the rebuilding of this country’s future. pic.twitter.com/yMJ5ZURs8W