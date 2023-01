Kremlinul confirmă moartea a peste 60 de soldați ruși în Ucraina. Militarii au sfârșit într-o cazarmă bombardată

Ministerul rus al Apărării a transmis luni, 2 ianuarie, că 63 de militari ruşi au fost ucişi într-un atac ucrainean cu rachete HIMARS în estul Ucrainei.

Autoritățile de la Kiev şi bloggeri militari ruşi vorbesc despre un bilanţ al victimelor mult mai ridicat, de sute de morţi şi răniţi, relatează agenţiile Reuters, AFP şi EFE.

”Regimul de la Kiev a atacat cu rachete HIMARS produse în SUA un centru de desfăşurare temporară a unităţilor armatei ruse în localitatea Makiivka”, un oraş ocupat de trupele ruse în provincia ucraineană Doneţk, a declarat Igor Konaşenkov, purtătorul de cuvânt al Ministerului rus al Apărării. Acesta a mai spus că în atac armata ucraineană a lansat şase rachete HIMARS, dintre care două au fost doborâte de antiaeriana rusă.

‼️The Russian Defense Ministry confirmed the deaths of at least 63 occupiers in #Makiivka

According to them, the AFU fired six missiles from HIMARS and only two Russian air defenses were able to shoot down. pic.twitter.com/4Nebmcftui