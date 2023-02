Momentul când un lansator rusesc de rachete termobarice este distrus de ucraineni: ”De Ziua Îndrăgostiților” VIDEO

Armata ucraineană a făcut public o nouă înregistrare cu momentul în care un lansator multiplu rusesc este distrus.

Atacul a fost efectuat de Brigada 72 a armatei ucrainene în apropierea orașului Vuhledar, cel mai nou epicentru al luptelor din Donețk.

Potrivit sursei citate, în atac a fost distrus un lansator multiplu de rachete termobarice TOS-1A.

#Ukraine : The Ukrainian 72nd Brigade claimed to destroy a Russian TOS-1A thermobaric multiple rocket launcher in the vicinity of Vuhledar, #Donetsk Oblast. pic.twitter.com/1E1Zpd0D6s

Videoclipul a fost distribuit și de Nexta.

”Un TOS-1 rusesc a explodat lângă Vuhledar de Ziua Îndrăgostiților”, au notat jurnaliștii pe Twitter.

Explozia a fost surprinsă și dintr-un alt unghi.

We just passed by and did a big bada boom. Vuhledar. All the same heavy flamethrower system TOS-1 Solntsepyok. pic.twitter.com/LGO3BkqnaH